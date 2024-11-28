Гитарный оркестр «Сто струн» ДШИ № 3 Люберец стал лауреатом I степени областного конкурса «Хвала гитаре»

Гитарный оркестр «Сто струн» детской школы искусств № 3 городского округа Люберцы стал лауреатом I степени областного открытого конкурса-фестиваля «Хвала гитаре». Об этом рассказал председатель Комитета по культуре администрации округа Илья Рожников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Гитарный оркестр „Сто струн“ неоднократно становился лауреатом различных международных, всероссийских и областных конкурсов. В его репертуаре — классические произведения, оригинальная, современная, народная музыка. Поздравляю музыкантов, руководителя оркестра Елену Котлову и дирижёра Михаила Шумова с заслуженным высоким местом!» — отметил Илья Рожников.

Он добавил, что в конкурсе приняли участие ученики и педагоги из 25 музыкальных школ и школ искусств Москвы и Подмосковья. Всего — более 125 человек.

В составе жюри — музыканты, лауреаты международных конкурсов, преподаватели вузов и колледжей.

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