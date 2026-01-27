сегодня в 16:16

Гитаристы из Жуковского победили на фестивале «МАЭСТРО» в Воскресенске

Ансамбль гитаристов Жуковской детской школы искусств №1 завоевал высшие награды на II Открытом фестивале-конкурсе «МАЭСТРО» в Воскресенске 24 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

II Открытый фестиваль-конкурс вокального и инструментального творчества «МАЭСТРО» прошел 24 января в городском округе Воскресенск. В конкурсе приняли участие ансамбли и солисты из разных муниципалитетов Подмосковья.

Гитарный ансамбль из Жуковского городского округа, состоящий из Екатерины Ухаботиной, Александра Мануйлова и их преподавателя Марии Яковлевой, стал лауреатом I степени в номинации «Гитара. Учитель-ученик, смешанная группа».

Кроме того, Екатерина Ухаботина получила диплом лауреата I степени за сольное выступление, Александр Мануйлов — лауреата II степени, а Мария Яковлева удостоена диплома лауреата I степени в номинации «Инструментальное исполнительство. Гитара. Соло, возраст от 22 лет».

Жюри отметило высокий уровень подготовки участников из Жуковского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.