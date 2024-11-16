Гильдия актеров назвала кладбище, где похоронят Светличную
Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище Москвы
Фото - © РИА Новости
Днем 16 ноября стало известно, что из жизни ушла тяжелобольная актриса Светлана Светличная. В Гильдии актеров сообщили, что знаменитость похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости.
84-летняя актриса долгое время боролась с онкологическим заболеванием, которое оказалось сильнее. Летом 2024 года она получила паллиативный статус и отказалась от дальнейшего лечения.
В последние дни жизни Светличная страдала от сильных болей в голове, также жаловалась на боль в ушах и горле. Причиной смерти, предварительно, стали нарушения в сердечно-сосудистой системе, появившиеся на фоне рака ротоглотки.
Дата похорон Светличной все еще не называется.