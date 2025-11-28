Генпрокурор потребовал у суда признать коллектив Pussy Riot экстремистами

сегодня в 17:20

Тверской суд Москвы в середине следующего месяца будет рассматривать иск генерального прокурора РФ Александра Гуцана о том, чтобы признать панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией. Если такое решение примут, то деятельность коллектива в РФ запретят, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на министерство юстиции.

Заседание пройдет 15 декабря 2025 года в 10:00. Его проведут в Тверском районном суде Москвы.

Pussy Riot — феминисткая рок-группа. Она организовывала акции в РФ с 2011 года в общественных местах.

В 2012 году участницы Pussy Riot провели «панк-молебен» в храме в Москве. Затем их объявили в розыск по подозрению в хулиганстве. Трех участниц задержали и арестовали.

В августе 2012 года певиц признали виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Их отправили в колонию общего режима на два года.

Одна из участниц группы Pussy Riot — Надежда Толоконникова — была внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

