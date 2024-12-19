Гендиректор Дома книги в Петербурге заполнила первую открытку «Новогодней почты»

Она отметила, что поздравила своего крестника с наступающим Новым годом, надеясь, что он продолжит любить чтение. Каждую зиму Кристина отправляет ему наборы книг, веря в важность распространения литературы.

«Я считаю, что книга — это лучший подарок», — объяснила она.

«Новогодняя почта» будет функционировать до 30 декабря, предоставляя возможность отправлять открытки с 17:00 до 21:00. В то время как готовится главная елка города, жители и гости уже могут отправлять пожелания родным и близким из Петербурга.

Кроме того, в этом году проект расширится: появятся филиалы с брендированными почтовыми ящиками в культовом квартале «Брусницын», в ЦПКиО, на «Острове фортов», а также в больнице Святителя Луки и выставочном центре «Манеж».

Это инициатива издания «Петербургский дневник» совместно с «Почтой России», благодаря которой отправка новогодних открыток станет бесплатной и доступной для всех желающих по стране.