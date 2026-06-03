«Газпром нефть» представила на ПМЭФ проект «Родной Север»

В основе инсталляции «Газпрома» на ПМЭФ лежат легенды хантов, манси и ненцев

Компания «Газпром нефть» показала на ПМЭФ арт-проект «Родной Север», посвященный культуре коренных народов Крайнего Севера. Инсталляция и анимационный фильм основаны на северных легендах, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Проект объединяет мифы хантов, манси, ненцев и селькупов, живущих на территориях нефтедобычи компании. Стенд выполнен в форме цилиндра с непрерывным экраном, символизирующим цикличность северной жизни. Анимация рассказывает историю сотворения мира с образами небесного оленя, мамонта и птицы гагары. Визуальный стиль вдохновлен традиционными ремеслами.

В дни форума представят короткометражный фильм «Родной Север», созданный совместно с группой компаний «Рики». Главный герой — путешественник, который во время метели знакомится с философией Севера и переосмысливает свою жизнь.

«Мы работаем на Севере несколько десятилетий, и он стал для нас важной частью жизни. Но мы на Севере не только работаем — мы поддерживаем коренные народы, помогая кочевым семьям сохранять привычный уклад жизни, но при этом использовать современные технологии», — отметил начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Жительница Салехарда Галина Ядне заявила: «Я испытала чувство гордости, что так красиво показали нашу культуру…».

Режиссер Матвей Лашко подчеркнул, что авторы соединили цифровую графику и ручную анимацию. Креативный директор radugadesign Иван Нефедкин добавил, что цилиндрический медиафасад позволил создать «зацикленное повествование».

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