GAYAZOV$ BROTHER$ и Юля Паго зажгут на вечеринке DFM Dance Party в Москве

В московском клубе VK GIPSY 25 октября состоится очередная клубно-танцевальная вечеринка DFM Dance Party, на которой гостей будут развлекать в том числе GAYAZOV$ BROTHER$ и Юля Паго, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Гостей вечеринки ждет Non Stop Dance Mix, любимые танцевальные хиты, эксклюзивные DFM-миксы, атмосфера праздника и драйва. На сцену выйдут GAYAZOV$ BROTHER$, Ханна, Mona, NLO, DJ TWINS, Мохито, DJ NEJTRINO, Никита, SIDORKOV, Юля Паго, DJ SAFITER и другие представители русской танцевальной музыки. Программа будет настолько горячей, что устоять на месте станет невозможным.

DFM Dance Party — это серия танцевальных вечеринок, которые DFM проводит с 2022 года, а посвящает своему 22-летию. На мероприятие приглашают представителей СМИ, для этого необходимо пройти аккредитацию.

Для того, чтобы присоединиться к вечеринке, нужно направить до 15:00 23 октября 2024 письмо на электронную почту pressa@rr.ru с названием редакции, ФИО и паспортными данными в текстовом виде того корреспондента, который будет представлять издание, а также список всей его аппаратуры.