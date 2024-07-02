Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» пройдет в Подмосковье 6 июля

В Орехово-Зуевском городском округе в парке культуры и отдыха «Дулевский» 6 июля пройдет традиционный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Открытием фестиваля станет парад бабушек и дедушек «Ягода-малинка», а также концертная программа. В рамках программы гостям предложат продегустировать более 30 видов варенья: из роз, кабачков, тыквы, огурцов, еловых шишек. Помимо дегустации любой желающий сможет принять участие в приготовлении варенья и в конкурсе шляп, созданных специально для фестиваля. На празднике будет организован «вернисаж варенья», выставка изделий ручной работы, творческие и кулинарные мастер-классы. Организаторы подготовили и детскую развлекательную программу, где состоится чтение сказок и танцевальные занятия.

Фестиваль «Вар-Варенье» проходит в Подмосковье с 2016 года. В начале 2024 года проект занял 1 место на Московском областном этапе Международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма». Помимо этого, фестиваль является обладателем множества международных и региональных наград.

Начало программы в 12:00. Вход свободный. 0+

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