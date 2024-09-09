Гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» состоится в Подмосковье 14 сентября

В литературно-мемориальном музее «Мураново» в городском округе Пушкинский 14 сентября состоится гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Он приурочен ко дню рождения известного писателя Сергея Аксакова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили насыщенные развлекательную и гастрономическую программы. В рамках фестиваля на Барском лугу усадьбы профессиональные повара приготовят рыбные супы, после чего состоится подведение итогов голосования за лучший рыбный суп на сцене Барского луга. Помимо этого, для гостей состоится музыкальный моноспектакль и спектакль «Судьба человека» в исполнении актеров Кировского драмтеатра. Также организаторы подготовили обзорную экскурсию по усадебному парку и старинные русские игры.

Украшением мероприятия станут гастрономическая ремесленная и благотворительная ярмарка, мастер-классы в различных техниках и игра в классический крокет.

Начало программы в 12:00. Подробности — на сайте музея. В программе возможны изменения.

С владельцами усадьбы Аксакова связывало родство и крепкая дружба. Он любил ловить рыбу в местной реке Талице. Тогда здесь водились судаки, которых Аксаков называл «постной говядиной». Из свежей рыбы на открытом воздухе варилась уха. Именно эту традицию сейчас возрождают в Муранове.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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