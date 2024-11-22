Гармонисты Павловского Посада показали свое мастерство на Всероссийском конкурсе

13 и 14 ноября состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс «Лучший гармонист России». Мероприятие было посвящено 75-летию выдающегося музыканта, педагога, композитора, Заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Дербенко. Более 50 первоклассных гармонистов поборолись за звания лауреатов и дипломантов конкурса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики и выпускники музшколы Павловского Посада с достоинством выступили на конкурсе, показав свое мастерство. Жюри конкурса по достоинству оценило павловопосадских гармонистов, которые вернулись в Павловский Посад с наградами. Дуэт «ГармонЯ» в составе: Лукьяновский Антон и Печайко Степан стал обладателем спецприза конкурса, лауреат I степени. Лукьяновский Антон так же награжден дипломом лауреата I степени. Шемахин Тимофей стал дипломантом II степени, а Максимов Евгений дипломантом I степени. Дуэт «Павловопосадские гармонисты» награжден званием дипломанта I степени.

Владение инструментом, любовь к музыке и конечно же старания учеников и педагогов по достоинству оценили не только жюри, но и зрители данного мероприятия.

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