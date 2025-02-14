Гарику Мартиросяну исполнился 51 год

Кинопродюсер, актер, телеведущий и один из основателей Comedy Club Гарик Мартиросян отмечает 51-й день рождения 14 февраля. О том, как он достиг славы, сообщает URA.RU .

На самом деле Мартиросян родился 13 февраля 1974 года в Ереване. Его родители посчитали, что число 13 — несчастливое. Потому они попросили записать датой рождения сына 14 февраля.

Гарик родился в семье, далекой от творчества. Его отец — инженер-механик, а мать — врач-гинеколог. У Мартиросяна также есть двое братьев.

Сам Гарик в детстве увлекался музыкой и театром. Несмотря на то, что его исключили из музыкальной школы, он смог освоить игру на рояле, гитаре и барабанах.

По совету родителей Мартиросян поступил в Ереванский государственный медицинский университет и стал учиться на невропатолога-психотерапевта. После получения образования он три года отработал врачом, но жизнь свою связал именно с творчеством.

Гарик познакомился с командой КВН Ереванского университета «Новые армяне» и стал ее участником. В 1997 году коллектив стал чемпионом Высшей лиги, а Мартиросян занял пост капитана.

Затем команда завоевала еще несколько кубков, стала выступать на различных фестивалях, в том числе зарубежных, а Гарик начал писать шутки и другим коллективам. Именно в КВН у него вместе с друзьями зародилась идея Comedy Club.

Воплотили ее в жизнь в 2023 году, когда стали проходить первые вечеринки, но настоящий порыв произошел в 2005 году. Проект стал выходить на телеканале ТНТ, его начали посещать известные гости, а резидентами Comedy Club стали именитые сейчас шоумены. В 2017 году он покинул проект.

Также Мартиросян запускал и другие шоу, например, «Наша Russia» . Кроме того, он вел различные передачи, такие, как «Минута славы», «Главная сцена», «Танцы со звездами».

В личной жизни у Мартиросяна тоже складывается все хорошо. Он женат на Жанне Левиной. У пары двое детей, дочь Жасмин и сын Даниэль.