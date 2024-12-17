Гала-концерт поэтического конкурса «Я говорю» в Химках собрал свыше 100 человек

В выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки провели гала-концерт конкурса поэзии «Я говорю». На сцене финалисты прочли свои произведения под аккомпанемент рояля в окружении 100 свечей. Жюри оценили выступления артистов и объявили победителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По результатам конкурса первое место заняла Елена Тараненко — корреспондент Химки ТВ, историк-международник, рекордсмен России по количеству титулов, завоеванных на конкурсах красоты и таланта, автор первой в России книги о конкурсах красоты. Девушка выступила со стихотворением собственного сочинения «Моя Россия».

Второе место заняла юная Елизавета Водолажская — ученица 11-го класса выступила со своим авторским стихотворением «Тихо».

Третье место — у Анны Санниковой. Свое призвание девушка нашла в хореографии. В свободное время Анна пишет стихи. На конкурсе она представила стихотворение собственного сочинения «Молчите, люди!».

Обладателем приза зрительских симпатий стала семилетняя участница Всероссийского конкурса чтецов Елизавета Филиппова. Химчанка прочла стихотворение Станислава Тальнова «Молитва мальчика».

Каждого участника поэтического конкурса наградили грамотой, а победителям и призерам вручили кубки. Гостями гала-концерта стали более 100 человек.

Выставочный комплекс «Артишок» пользуется особой популярностью среди жителей и гостей округа. Экспозиция комплекса представлена в десяти тематических разделах, каждый из которых регулярно обновляют и дополняют новыми экспонатами.

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