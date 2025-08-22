Французский диджей Willy William выступит на «Портале 2030–2050» в Москве

13 сентября на территории электронной музыки «Портал 2030–2050» своим выступлением порадует французский диджей Willy William. Это мероприятие, проходящее в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030», во второй раз пройдет в столице с 29 августа по 14 сентября, сообщает Сноб .

Willy William завоевал всемирное признание благодаря уникальному миксу электронных ритмов с латиноамериканскими и африканскими мотивами, самостоятельно записывая все инструменты для своих композиций. Его трек Ego стал самой популярной песней среди французских исполнителей в Shazam в 2016 году. Он сотрудничал с такими звездами, как Drake, Beyoncé, Swedish House Mafia, 50 Cent и Martin Garrix.

Особенный успех пришел к нему после записи трека с Beyoncé, который собрал более 1 миллиарда прослушиваний на различных стриминговых сервисах и 3,5 миллиарда просмотров на видеоплатформах. Композиция 12 недель лидировала в чарте Billboard Hot Latin Songs и получила мультибриллиантовый статус, разойдясь тиражом свыше 10 миллионов экземпляров.

На «Портале 2030–2050» диджей представит свои самые известные сеты, в числе которых Trompeta, Life Is Life (C’est la vie), Cuentale и другие. В этот же день на главной сцене выступит Bliss — первый диджей из ОАЭ, чьи треки, посвященные Дубаю, вошли в мировые топы iTunes.

Мероприятие состоится на территории кинозавода «Москино». Вход свободный, подробная программа доступна на официальном сайте проекта.