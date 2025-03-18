Фотовыставка «Рисуем историю: Крымская весна» открылась в Симферополе

На центральной площади Симферополя открылась фотовыставка «Рисуем историю: Крымская весна». Экспозиция посвящена молодым крымчанам, появившимся на свет в 2014 году, сообщает «Крым 24» .

По словам министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберта Куршутова, дети Крымской весны, ставшие главными героями выставки, олицетворяют надежду на светлое будущее, единство и благополучие всего полуострова.

«Сегодня здесь те дети, которые были рождены во время этих важных для Крыма событий весной 2014 года. Они олицетворяют нашу Крымскую весну, которая дала старт новому историческому витку, новому вектору развития Крыма и одному из главных событий, когда мы после долгих лет ожиданий и веры вернулись в нашу большую российскую семью, вернулись домой», — отметил он.

Куршутов добавил, что с тех пор жизнь крымчан кардинально изменилась. Дети, родившиеся в то время, особенно остро чувствуют значимость этих событий. По его словам, это становится очевидным каждый год, когда проводится данная выставка. Это осознанные дети, понимающие суть происходившего. Министр уверен, что за ними — будущее Крыма.

В экспозиции представлено 20 работ. Каждый ребенок самостоятельно определил тему своей картины, а в процессе создания юным творцам помогал заслуженный художник Крыма Иван Кудрявцев.

Выставка была организована при поддержке АНО «Телерадиокомпания „Крым“» и Мининформа Республики Крым.