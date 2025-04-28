Фотовыставка к 80-летию Победы пройдет в Петербурге

К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Национальный центр исторической памяти при президенте РФ совместно с Санкт-Петербургским филиалом общественной организации «Бессмертный полк России» организуют фотовыставку, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В рамках мероприятия будут представлены редкие и уникальные материалы, демонстрирующие мужество и отвагу советских граждан во время блокады Ленинграда, а также в ходе сражений как в пределах СССР, так и за его границами.

В частности, гости выставки смогут ознакомиться с информацией о том, как Советская армия освобождала европейские страны от фашизма.

Экспозиция под открытым небом будет доступна для посещения с 5 по 16 мая на территории Петропавловской крепости (Иоанновский равелин). В организации выставки примут участие районные СМИ Северной столицы, а также издания «Петербургский дневник» и «Вечерний Санкт-Петербург».

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.