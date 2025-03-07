Фотографии 16 известных россиянок представили на выставке в Москве
Фотовыставка «Женщина: путь от мечты к вершинам» открылась в столице
Выставка «Женщина: путь от мечты к вершинам», посвященная Международному женскому дню, открылась в пространстве Sistema Gallery в Москве, сообщает Сноб.
Как отметила на церемонии открытия заммэра Москвы Анастасия Ракова, каждая героиня выставки делает мир лучше и ежедневно доказывает свой профессионализм.
Так, в фотопроекте приняла участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущая Тина Канделаки, заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер.
Также героинями фотовыставки стали московские врачи, учителя и другие представительницы социальной сферы столицы.