Фотограф NEWS.ru покорила жюри престижного конкурса с проектом о космосе

Организаторы отметили рекордное количество заявок — 428 работ от фотографов со всех регионов России, представленных в семи творческих номинациях.

Особое внимание жюри привлекли снимки Шатохиной в категории «ЭКО-мир: человек, гармония, природа», учредителем которой является ООО «ЗапСибНефтехим». Представленная серия «Хранители космоса» посвящена не только хронологии освоения Вселенной, но и глубокой связи человечества с окружающим миром, а также неугасающему стремлению к гармонии между человеком, природой и космосом.

В работах Шатохиной запечатлены основатели музеев космонавтики и их экспонаты из разных частей страны.