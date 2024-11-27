Форум семейных сообществ «Родные-Любимые» пройдет в Павловском Посаде
Фото - © Администрация Павлово-Посадского городского округа
30 ноября в Павлово-Посадском городском округе пройдет форум семейных сообществ «Родные-Любимые», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участников программы ждут:
11:00 — 15:00 — творческие мастер-классы и площадки от активистов Движения Первых;
11:30 — 13:00 — выступления спикеров, где обсудим развитие семейного сообщества «Родные-Любимые» в Подмосковье;
13:00 — 13:30 — концертные номера.
На Форуме участники познакомятся с лучшими родительским практиками, сделают добрые открытки своими руками, напишут письма бойцам в зону проведения специальной военной операции и узнают больше о Движении Первых.
Событие пройдет в Доме Культуры «Филимоновский» по адресу: город Павловский Посад, улица 1 Мая, дом 66.
Сбор участников с 11:00, начало в 11:30.
Регистрация обязательна для каждого участника по ссылке — https://будьвдвижении.рф/projects/1767
Семейный форум объединит семьи и семейные династии для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей.
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