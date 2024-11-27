Форум семейных сообществ «Родные-Любимые» пройдет в Павловском Посаде

сегодня в 11:52

Участников программы ждут:

11:00 — 15:00 — творческие мастер-классы и площадки от активистов Движения Первых;

11:30 — 13:00 — выступления спикеров, где обсудим развитие семейного сообщества «Родные-Любимые» в Подмосковье;

13:00 — 13:30 — концертные номера.

На Форуме участники познакомятся с лучшими родительским практиками, сделают добрые открытки своими руками, напишут письма бойцам в зону проведения специальной военной операции и узнают больше о Движении Первых.

Событие пройдет в Доме Культуры «Филимоновский» по адресу: город Павловский Посад, улица 1 Мая, дом 66.

Сбор участников с 11:00, начало в 11:30.

Регистрация обязательна для каждого участника по ссылке — https://будьвдвижении.рф/projects/1767

Семейный форум объединит семьи и семейные династии для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.