В Санкт-Петербурге продолжается Международный форум объединенных культур: гости из разных стран обсуждают кино и современное искусство, музыку и традиции, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Кинематографическая синергия Китая и России выглядит особенно захватывающе. Наше преимущество — это огромная аудитория, мощные ресурсы и отлаженное производство», — заявила директор китайской компании Xicheng Media Жанг Ди.

По ее словам, российские кинематографисты обогащают этот союз уникальным визуальным стилем, прославленной традицией мультипликации и впечатляющей тщательностью в исследовании и интерпретации исторических источников.

В свою очередь глава Парижской консерватории имени Сергея Рахманинова Арно Фрилле отметил, что сегодня в России бережно относятся к наследию, представляющему собой ценную часть мировой культуры. На протяжении столетий выдающиеся русские композиторы, мыслители и литераторы обогащали европейскую цивилизацию, оказывая существенное влияние на общественный прогресс.