Форум «Культура. Традиции. Наследие» в Москве завершился дефиле костюмов

В столице в пятницу состоялся первый Российский ежегодный форум «Культура. Традиции. Наследие». Организатором мероприятия выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России, передает корреспондент РИАМО.

Основным мотивом мероприятия стала тема сохранения традиций и культуры народов России, а также ее идентичности в современном мире. Именно эти важнейшие темы обсудили участники в ходе пленарной дискуссии.

«Наш форум — это символ объединения всех сфер, ответственных за сохранение традиций, воспитание благополучных и нравственно ориентированных людей. Данный вопрос прорабатывается нами на глубинном уровне, мы начинаем с быта, который окружает каждого с самого детства. Мы работаем с представителями индустрии народных художественных промыслов, призывая вместе нести русскую культуру людям на понятном современном языке», — сказала руководитель комитета «Культура. Традиции. Наследие», коммерческий директор ООО «Торговый дом „Культура дома“» Александра Пышненко.

Кроме того, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, почетный архивист России Елена Малышева и председатель СПП «Иволга» Альфия Петрухина заключили меморандум о сотрудничестве.

Еще одной из тем обсуждения были популяризация и развитие народных промыслов, а также их место в сохранении культуры и традиций народов России. Завершился форум дефиле костюмов, которые изготовили художники Высшей школы народного искусства (академии).