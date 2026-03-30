Форум «Культура малой Родины» прошел в Мытищах

Форум «Культура малой Родины» состоялся 27 марта в театре «ФЭСТ» в Мытищах. В рамках мероприятия вручили 27 государственных, региональных и ведомственных наград работникам отрасли, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

В форуме приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, депутаты Московской областной думы, представители общественной палаты и руководители учреждений культуры. Мероприятие объединило специалистов, директоров музеев, библиотек, парков и театров, внесших вклад в развитие культурной среды Подмосковья.

«Проект «Культура малой Родины» — это большие возможности для министерства и наших учреждений. Мы видим результаты: это покупка музыкальных инструментов, поддержка педагогов, модернизация библиотек, новые спектакли и ремонт учреждений. Важна поддержка Министерства культуры Российской Федерации и коллег из партии», — отметил Василий Кузнецов.

Почетную грамоту Министерства культуры Российской Федерации получила директор Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева Элла Смелова. Звание «Заслуженный работник культуры Московской области» присвоено директору Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева Юлии Слядневой. Благодарность губернатора Московской области вручили артисту ансамбля «Эйфория» Сергею Шамову.

Руководители парков, домов культуры и школ искусств отмечены грамотами профильного министерства. Представители руководства ведомства получили знаки Московской областной думы «За службу закону» II степени и «За труды». Ряд директоров муниципальных учреждений награжден благодарственными письмами и грамотами партии «Единая Россия».

За пять лет в рамках проекта поставлено более 170 спектаклей. Депутат Линара Самединова подчеркнула, что за это время приняты законы о театральной деятельности, креативных индустриях, народных художественных промыслах, музейном и библиотечном деле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.