«Формирование смыслов»: в Петербурге отмечают День работника культуры

Заслуженная артистка России, депутат Госдумы Елена Драпеко, поздравляя работников культуры Санкт-Петербурга с праздником, заявила, что они занимаются сферой, где в первую очередь формируются смыслы и транслируются традиционные ценности, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Это сохранение того богатства, что накоплено на протяжении тысячелетий. Как преподаватель, я поняла, что если в семье сохраняются традиции, то и дети, как правило, их берегут и несут дальше», — сказала первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы.

По ее словам, молодежь в основном впитывает интересные ей материал, а дальше уже все зависит от педагогов. Молодые люди часто бывают талантливы, проблемы могут возникать в преподавании и методиках. При этом, по ее словам, самой Драпеко повезло: она училась у старых мастеров.

Она также отметила, что работники культуры — это хранители, творцы и трансляторы и поблагодарила их за служение великому делу.