Фольклорный ансамбль «Родники» провел святочные вечорки в Электростали

В Электростали 11 января в центре культуры «Досуг» прошла концертная программа «Святочные вечорки» с участием ансамбля «Родники» в рамках проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концертная программа «Святочные вечорки» состоялась в центре культуры «Досуг» и стала частью цикла «Календарные обряды Древней Руси». Мероприятие было направлено на знакомство гостей с традициями русских Святок.

Посетители смогли погрузиться в атмосферу старинных вечорок: ансамбль «Родники» исполнил народные песни, провел обрядовые представления, танцы и хороводы.

Организаторы отметили, что теплая и душевная атмосфера вечера объединила представителей разных поколений. Ансамбль продемонстрировал высокий уровень исполнения и передал красоту народной культуры. Вечер стал не только концертом, но и живым диалогом с историей, подарив гостям праздничное настроение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.