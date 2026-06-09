Фольклорная ярмарка «Южная солянка» прошла в Подольске

Фольклорная ярмарка «Южная солянка» состоялась 7 июня на территории культурно-досугового центра «Южный» в Подольске. Проект объединил около 250 участников из округа и других муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главная идея фестиваля — показать связь народного фольклора и современного искусства. По словам организатора Людмилы Вязниковой, проект объединяет коллективы, в творчестве которых прослеживаются народные мотивы.

«Мы пытаемся соединить современное искусство и традиционный фольклор, показать их общность. Если в творчестве коллектива прослеживаются народные мотивы — им точно к нам», — отметила Вязникова.

На интерактивной площадке работала выставка-продажа изделий ручной работы. Гости могли приобрести стилизованную под фольклор одежду, украшения местных мастеров, керамику и авторскую посуду. Также прошли мастер-классы по набойке по ткани, бисероплетению и рисованию «кофейной акварелью».

Спортивную часть программы представила Подольская федерация городошного спорта. Посетители познакомились с правилами игры и попробовали выбивать фигуры.

Кульминацией стала концертная программа из 28 номеров. На сцене выступили артисты от 4–5 лет до взрослых коллективов округа, в том числе «Варенька», «Терем», театр моды «Эксклюзив», народный коллектив «Ленок» и хореографический коллектив КДЦ «Южный».

«Мы участвуем в этом фестивале уже третий год, практически с момента его основания. Это один из наших самых любимых праздников. В этот раз ансамбль „Терем“ представляет традиции Московской области — мы исполним номера „На реченьку“ и „Бедная я“», — рассказала руководитель ансамбля «Терем» Лариса Горчкова.

В рамках праздника также прошел конкурс авторских частушек к 245-летию Подольска. В течение месяца жители присылали произведения на тему «Я люблю свой город», лучшие из них прозвучали со сцены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.