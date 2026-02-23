ФНС заблокировала счета единственного бизнеса актера Лагашкина

сегодня в 12:55

Налоговая якобы заблокировала счета единственного предприятия актера Максима Лагашкина. Бар артиста накопил долгов на сумму более трех млн рублей, сообщает SHOT .

Бар артиста в центре Москвы столкнулся с трудностями. В 2025 году заведения якобы перестало платить поставщикам за еду и алкоголь.

Против компании подали шесть исков на 1,6 млн рублей. Суд их удовлетворил. Компания не полностью погасила прошлые долги, из-за чего приставы начали исполнительное производство.

В конце 2025 года у заведения появились и 1,8 млн рублей долгов перед налоговой. Тогда ведомство заблокировало счета фирмы.

За полтора месяца 2026 года компании Лагашкина отправили четыре иска от поставщиков. Они требуют 245 тыс. рублей.

