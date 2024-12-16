Флюид-арт выставка в Подмосковье работает до 10 января 2025 года

В подмосковном Ленинском городском округе на базе библиотеки поселка Развилка проходит выставка Елены Кочетковой «Мелодия цвета» в стиле флюид-арт. Посетители могут увидеть удивительные предметы декора, шкатулки, брошь, поучаствовать в мастер-классе и многое другое, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Елена Кочеткова дизайнер-декоратор, преподаватель Русской Академии Ремесел. Экономист по первому образованию и ландшафтный дизайнер. Она соединяет в своем творчестве флюид-арт и другие декоративные техники, создавая уникальные образы, которые словно оживают на холстах и предметах интерьера. Ее работы олицетворяют гармонию и равновесие, принося в жизнь зрителей яркие впечатления и новые эмоции.

Любой желающий сможет посетить выставку до 10 января 2025 года. Она работает в следующие часы: вторник и четверг с 11.00 до 17.00, среда и пятница с 16.30 до 20.00, суббота и воскресенье с 11.00 до 19.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.