Мытищинские парки приглашают отметить День флага РФ

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22 августа в стране будет отмечаться День государственного флага Российской Федерации. В честь этого события на территории городского округа Мытищи пройдут концерты, акции и флешмобы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Праздник был установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации.

Мероприятия под названием«Моей Родины триколор» состоится и в мытищинских парках.

Анимационные, интерактивные и игровые программы, фотовыставки, мастер-классы, а также гонки на машинках и открытые занятия от клуба единоборств — это и много другое предложат организаторы жителям и гостям города.

В парке «Яуза» всех ждут к 12 часам, а парк Мира приглашает отметить праздник в 16 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.