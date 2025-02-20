Финал патриотического конкурса «Голос Победы» пройдет в Раменском 22 февраля

22 февраля в Раменском округе состоится финал и гала-концерт областного патриотического фестиваля-конкурса «Голос Победы». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Цель фестиваля — воспитать у граждан, прежде всего, у подрастающего поколения, уважение к традициям, любовь к Родине, крепкую гражданскую позицию.

На первый (заочный) этап фестиваля-конкурса, который стартовал 10 февраля, поступило более 1000 заявок. Из них жюри допустило до участия 800 самых ярких номеров.

По результатам отбора были определены 107 лауреатов в трех номинациях и четырех возрастных категориях: 6-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет и 18 лет и старше. Жюри в составе народной артистки России Елены Горячевой, заслуженного работника культуры РФ Натальи Митиной, профессора ГИТИСа Александра Бармака, ветерана РВСН Юрия Чмутина и руководителя Комитета семей воинов Отечества Московской области Марины Мигуновой оценивали участников в номинациях «Художественное слово», «Хореографическое искусство» и «Вокальное искусство».

К участию в гала-концерте приглашены 39 лауреатов I степени. По результатам выступлений на конкурсной основе будет присужден Гран-при фестиваля.

Подробная информация находится на сайте Дворца культуры «Победа».

Вход на гала-концерт свободный по адресу: Московская область, Раменский округ, пос. Удельная, ул. Солнечная, д. 35.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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