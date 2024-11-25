Финал Молодежного проекта «Театральный поединок» состоится в Подмосковье
Фото - © Организаторы Молодежного проекта "Театральный поединок"
30 ноября на Большой сцене Московского губернского театра состоится финал пятого сезона молодежного проекта «Театральный поединок». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
В проекте участвуют 32 театральных коллектива из 26 городов Подмосковья. На протяжении года юные актеры принимали участие в образовательной, конкурсной и партнерских программах проекта.
Для художественных руководителей и педагогов коллективов, а также директоров Домов культуры Подмосковья пройдут лекции и выступления ведущих экспертов в области театральной педагогики и режиссуры.
В финал «Театрального поединка» вышли команды:
- ТЮЗ МУК КДЦ «Зимний театр» (г. Орехово-Зуево);
- Детская театральная школа «Семь Я» (г.о. Долгопрудный);
- Театральная студия ArtRise (г. Ликино-Дулево).
По результатам заключительной игры команды-финалисты распределятся по местам на пьедестале почета. Оценивать встречу будет жюри, в состав которого войдут деятели российского театрального искусства. Почетными гостями на заключительном вечере будут педагоги и мастера профильных творческих ВУЗов, актеры и режиссеры театра и кино, ведущие деятели в сфере креативных индустрий.
В завершении вечера состоятся гала-концерт, церемония закрытия и награждение участников, финалистов и победителей проекта.
Организаторы проекта в Московской области: АНО «Единое творческое пространство» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
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