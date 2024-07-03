Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в Подмосковье с 5 по 8 июля

Финал народного конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» состоится с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж» в городе Солнечногорск. В нем примут участие 300 семей из 83 регионов РФ — около 2 тыс. человек от 5 до 91 года, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Финалистов выбрали по итогам окружных полуфиналов. Программа включает не только конкурсные задания, но и развлекательные, и образовательные мероприятия для всей семьи. Речь идет о встречах с известными гостями, мастер-классах, лекциях, экскурсиях, эстафетах, уличных забавах и других развлечениях.

В день открытия, 5 июля, финалисты встретятся с почетными гостями, примут участие в мастер-классах. 6 июля стартует оценочный этап. Два дня подряд семьи будут выполнять различные задания на эрудицию и смекалку, важно продемонстрировать, как дети и родители взаимодействуют друг с другом.

7 июля — день для семей, партнеров, гостей и журналистов, а 8 июля состоится церемония награждения 30 семей-победителей. Каждая из них получит сертификат на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Их можно потратить на покупку квартиры, дома или взять ипотеку. Семейные путешествия получат в подарок все 300 участников финала.

В мероприятии примут участие гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, исполнительный директор платформы, а также ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, замгендиректора платформы Оксана Ачкасова.

На финал также приглашены первый замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Морозов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, председатель совета директоров Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров, гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль и депутат Госдумы, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Конкурс стал самым массовым проектом платформы «Россия — страна возможностей». Заявки на участие подали 587 250 человек из 102 735 команд из 89 регионов страны. Окружные полуфиналы проходили с марта по май. В них принимали участие 1577 семей.

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