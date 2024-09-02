Фильм Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане покажут 3 сентября

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Фильм Маргариты Симоньян покажут в эфире у Владимира Соловьева

Картина, созданная главным редактором RT Маргаритой Симоньян, посвященная 20-летию трагических событий в Беслане, выйдет на экраны с 3 сентября, сообщает RT .

«Мой фильм к 20-летию трагедии в Беслане выйдет 3 сентября в эфире у Володи Соловьева», — поделилась Симоньян.

Теракт в бесланской школе № 1 произошел утром 1 сентября 2004 года во время линейки, приуроченной ко Дню знаний.

Более 1200 человек оказались в заложниках, большинство из них — дети. Жертвами трагедии стали 334 человека, из них 186 — школьники.