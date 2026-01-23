Фильм Раменского музея вышел в финал международного фестиваля в Китае

Анимационный фильм «900 дней и ночей», созданный при поддержке Раменского историко-художественного музея, вышел в финал международного кинофестиваля «Диво Мира», который пройдет в марте 2026 года в Китае, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Анимационный фильм «900 дней и ночей» рассказывает о судьбе девочки Вали, пережившей блокаду Ленинграда. В основу сценария легли дневники Тани Савичевой и хронология событий обороны города.

Проект создавался два года и изначально был представлен как графическая новелла из 84 планов, которая быстро привлекла внимание пользователей в интернете. Позже новеллу «оживили» с помощью нейрогенеративных сетей и 3D-моделирования, создав шестнадцатиминутный фильм. Первые показы прошли в Раменском музее и туристско-информационном центре города.

Летом 2025 года фильм стал полуфиналистом конкурса «Диво России» в Йошкар-Оле, занял третье место и получил путевку в финал, где в Севастополе был признан лучшим короткометражным фильмом. В декабре проект вошел в шорт-лист конкурса «Диво Евразии» и вновь занял первое место.

В марте 2026 года фильм будет представлен на фестивале «Диво Мира» в Китае, где соберутся участники из разных стран. Оргкомитет фестиваля отметил проект Раменского музея как сильнейший среди российских участников.

Фильм «900 дней и ночей» является частью мультимедийной экспозиции зала «На страже Отечества» в Раменском историко-художественном музее. Кинопоказы ленты регулярно проходят в музее, туристско-информационном центре, а также в школах и детских садах Раменского.

