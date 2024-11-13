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Фильм про Павловский Посад выйдет в эфире Первого национального телеканала

Уже 20 ноября фильм будет бороться за призовые места во Всероссийском конкурсе «Диво России», который пройдет в Нижнем Новгороде.

В эфире Первого национального канала фильм можно увидеть 16 ноября в 18:20 и 17 ноября в 9.30.

Первый национальный канал — социально-информационный круглосуточный телеканал, миссия которого состоит в формировании многонационального информационного поля на территории России, обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа на основе идей единства, дружбы народов, межэтнического согласия и российского патриотизма.

Теперь у многочисленных зрителей телеканала появится возможность познакомится с Павловским Посадом, городом, который с каждым годом становится все более привлекательным для туристов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.