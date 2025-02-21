Фильм «Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи выйдет в российский прокат 13 марта

Дистрибьюторская компания «Про: взгляд» 13 марта выпускает в российский прокат фильм «Мелочи жизни» с обладателем «Оскара» Киллианом Мерфи в главной роли, сообщает Сноб .

В этой картине актер исполняет роль Билла Ферлонга — скромного угольщика из Ирландии 1985 года. Он становится свидетелем ужасных событий в католическом монастыре и, стремясь к справедливости, будет вынужден противостоять окружению.

Фильм, снятый режиссером Тимом Миллантсом, стал призером Берлинского кинофестиваля и основан на реальных событиях, а еще на исследованиях СМИ и материалах ООН. В актерском составе также заявлены такие звезды, как Эмили Уотсон, Клэр Данн, Киран Хайндс, Мишель Фэйрли и Айлин Уолш.

Идея экранизировать бестселлер Клэр Киган пришла к Мерфи во время работы над проектом «Оппенгеймер», где он был поражен простотой и силой произведения.