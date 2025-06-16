16 июня состоится премьера документального фильма «Аврора. История кинотеатра» от «Петербургского дневника» в Культурном центре «Рекорд» в Нижнем Новгороде, а фильм станет открытием Международного телекинофорума «Новая реальность — 2025», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Данное произведение кинематографа приурочено к 110-летию легендарного кинотеатра «Аврора» и его драматичной судьбе. За более чем сто лет своего существования кинотеатр пережил смену эпох и названий, две революции, Великую Отечественную войну, блокаду, распад СССР, но до сих пор остается одним из главных культурных достопримечательностей Петербурга.

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов подал идею для фильма, режиссером выступил Евгений Попов. В произведении удалось соединить архивную хронику, наследие кинотеатра и современный взгляд на кинопроцесс. Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Илья Носков и Сергей Сельянов приняли участие в съемках.

«Одним из главных героев всех наших документальных картин остаётся Петербург. Все наши фильмы посвящены знаковым городским институциям, объектам, а главное — людям, через которых можно рассказать историю нашего города. Команда „Петербургского дневника“ гордится тем, что география показа расширяется, и теперь нашу новую картину увидят гости одного из крупнейших кинофорумов страны», — заключил главный редактор.