Фильм «Анора» с Борисовым взял «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий»
Юра Борисов не взял «Оскар» за роль в «Аноре»
Фото - © Скриншот из фильма «Анора»
Российский актер Юра Борисов не взял премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора», сообщает РИА Новости.
Приз достался Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Калкин ранее забрал премию «Золотой глобус», на которую также претендовал Борисов.
При этом актер Роберт Дауни-младший похвалил Борисова со сцены «Оскара».
«У тебя светлое будущее, ты в правильном месте», — сказал он.
«Аноре» достался «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий».