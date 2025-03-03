Фильм «Анора» с Борисовым взял «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий»

сегодня в 04:13

Юра Борисов не взял «Оскар» за роль в «Аноре»

Российский актер Юра Борисов не взял премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора», сообщает РИА Новости .

Приз достался Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Калкин ранее забрал премию «Золотой глобус», на которую также претендовал Борисов.

При этом актер Роберт Дауни-младший похвалил Борисова со сцены «Оскара».

«У тебя светлое будущее, ты в правильном месте», — сказал он.

«Аноре» достался «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий».