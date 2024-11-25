Филиал музея победы в Красногорске отметил День матери экскурсиями и экспозициями

В Красногорском филиале Музея Победы прошел День матери, в рамках которого была проведена тематическая экскурсия «Матери Великой Отечественной войны» и просветительская программа «Подвиг материнства», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники программы узнали об известных и малоизвестных памятниках советским матерям, которые пожертвовали не только своим трудом, временем и здоровьем для защиты Родины, но и самым главным — жизнью своих детей, солдат, ушедших на фронты Великой Отечественной войны.

В этот день также обновилась временная тематическая экспозиция в рамках проекта «Приближение. История в деталях». Главным экспонатом выставки стал рисунок гуашью «Сталинградская мать» 1946 года.

Представленная работа имеет не только художественную ценность, но и является подлинным историческим свидетельством. В склоненной над ребенком фигуре стоящей на коленях женщины художник отразил собирательный образ героических сталинградских матерей.

День матери в Красногорском филиале Музея Победы стал еще одним напоминанием о том, что матери всегда были и остаются главной опорой и поддержкой для своих детей, особенно в трудные времена. Их сила, мужество и самопожертвование навсегда останутся в памяти народа.

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