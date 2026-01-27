Фигуру лошади из навоза вылепил народный скульптор в Якутии

В селе Уолба Таттинского района народный умелец Иван Боппосов завершил скульптуры — символа 2026 года, выполненной из балбаха (навоза — ред.). Фигура лошади теперь красуется во дворе мастера, пишет SakhaDay.ru .

Скульптура выглядит очень реалистично, словно конь уверенно движется навстречу событиям 2026 года.

По словам мастера, внутри фигуры находится деревянный каркас, который он облепил навозом. Больше всего времени он потратил на создание морды животного.

Иван Боппосов не единственный умелец, который создает из замершего помета животных скульптуры. Аналогичным ремеслом занимается его старший брат Михаил.

Теперь Иван Боппосов нацелен на новые творческие свершения. Он подал заявку на участие во Всероссийском конкурсе ледяных и снежных скульптур «Мы — дети Севера», который пройдет в феврале в 202 микрорайоне Якутска.

