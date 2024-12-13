Фигуристка Елена Бережная рассказала, что ждет зрителей ледового шоу «Щелкунчик»

Худрук Санкт-Петербургского детского ледового театра, олимпийская чемпионка Елена Бережная рассказала о новой постановке «Щелкунчик», которую покажут в новогодние праздники на катке на Конюшенной площади Северной столицы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Каток на Конюшенной площади откроется 13 декабря. Ледовое шоу «Щелкунчик» станет главным событием на площадке, его показы запланированы на 18–21 декабря 2024 года и 2–12 января 2025 года.

По словам Елены Бережной, за свою карьеру она успела сыграть всех принцесс и теперь пробует отрицательные роли, например, в «Щелкунчике» знаменитая фигуристка исполнит Мышильду.

«Наш „Щелкунчик“ — это классический сюжет, адаптированный для показа на открытой ледовой площадке», — сказала Бережная.

По ее словам, чтобы зрители, включая самых маленьких, не устали и не замерзли, организаторы сделали «концентрированное» шоу под музыку П.И. Чайковского.

Декорации ледового спектакля будут напоминать сказочный пряничный домик, но в живой атмосфере Петербурга, добавила худрук проекта.

Она отметила, что «Щелкунчик» — одна из главных новогодних сказок во всем мире и Чайковский представил свой балет 130 лет назад именно в Петербурге на сцене Мариинского театра.