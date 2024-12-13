Фигуристка Елена Бережная рассказала, что ждет зрителей ледового шоу «Щелкунчик»
Фото - © Icetheater. Собственная работа/Wikipedia.org
Худрук Санкт-Петербургского детского ледового театра, олимпийская чемпионка Елена Бережная рассказала о новой постановке «Щелкунчик», которую покажут в новогодние праздники на катке на Конюшенной площади Северной столицы, сообщает газета «Петербургский дневник».
Каток на Конюшенной площади откроется 13 декабря. Ледовое шоу «Щелкунчик» станет главным событием на площадке, его показы запланированы на 18–21 декабря 2024 года и 2–12 января 2025 года.
По словам Елены Бережной, за свою карьеру она успела сыграть всех принцесс и теперь пробует отрицательные роли, например, в «Щелкунчике» знаменитая фигуристка исполнит Мышильду.
«Наш „Щелкунчик“ — это классический сюжет, адаптированный для показа на открытой ледовой площадке», — сказала Бережная.
По ее словам, чтобы зрители, включая самых маленьких, не устали и не замерзли, организаторы сделали «концентрированное» шоу под музыку П.И. Чайковского.
Декорации ледового спектакля будут напоминать сказочный пряничный домик, но в живой атмосфере Петербурга, добавила худрук проекта.
Она отметила, что «Щелкунчик» — одна из главных новогодних сказок во всем мире и Чайковский представил свой балет 130 лет назад именно в Петербурге на сцене Мариинского театра.