Фестиваль «Заснеженные страницы» организовали в Егорьевской центральной библиотеке

В Егорьевской центральной библиотеке состоялся фестиваль «Заснеженные страницы». Творческая команда городской и центральной библиотек подготовила насыщенную программу для детей и взрослых, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Данный фестиваль мы создали для того, чтобы показать свои творческие способности, проявить способности других людей, а также поделиться Новогодним настроением», — отметила заведующая Городской библиотекой Дарья Галицкая.

Участников фестиваля ждала серия мастер-классов. Егорьевцы учились искусству ковровой вышивки, изготавливали свечи, мастерили маскарадные маски, создавали новогоднюю композицию.

Не обошлось без любимого детьми аквагрима, фотозон и познавательных квестов. Порадовала гостей библиотеки в этот день и беспроигрышная лотерея. Спонсоры мероприятия подготовили в качестве призов сертификаты в кафе, спортивные и творческие студии.

Также на фестивале «Заснеженные страницы» прошла ярмарка мастеров, где собрались талантливые егорьевские ремесленники и рукодельницы.

"Посетители смогли насладиться яркими красками, удивительными изделиями и вдохновляющими работами мастеров. На ярмарке были представлены разнообразные изделия: вязанные игрушки, изделия из ротанга, сыры, масла, ювелирные изделия, деревянные поделки и многое другое. Гости могли приобрести уникальные подарки и сувениры, созданные с любовью и вниманием к деталям», — рассказали в социальных сетях Городской библиотеки Егорьевска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.