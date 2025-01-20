Фестиваль вязания пройдет в Люберцах 26 января

Фестиваль вязания «Люберецкая чудо-варежка 2025» пройдет в Центральном парке 26 января в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В программе фестиваля — конкурс работ; выставка литературы, посвященной рукоделию; творческие мастер-классы, акция по сбору пряжи, выставка-ярмарка вязаных изделий, благотворительная акция по сбору варежек для одиноких людей, концертная и анимационная программы.

Чтобы принять участие в конкурсной программе фестиваля, необходимо заполнить анкету. Участвовать можно только в одной номинации.

В день фестиваля участник представляет жюри свою работу и презентует её следующими способами (на выбор):

творческий номер,

театральная постановка,

песня,

танец,

стихотворение,

словесная презентация.

Время для самопрезентации — 1,5-2 минуты.

Время проведения фестиваля — 12:00–15:00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 226, Центральный парк Люберец.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.