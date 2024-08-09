Фестиваль Velvet Music пройдет в московском саду «Эрмитаж» 18 августа

На сцене выступят со своими хитами Елка и Мари Краймбрери, а также Владимир Пресняков, Нюша, Ева Польна, группы «Винтаж» и «Чи-Ли», а также многие другие любимые исполнители и коллективы.

Перед участниками фестиваля выступят звезды разных поколений. Это событие не обойдется и без внимания блогеров, которые покажут, на что способны в оффлайн-формате.

Velvet Music — это праздник для всей семьи. Здесь дети могут узнать, какие музыкальные коллективы или исполнители были кумирами их родителей, а родители, в свою очередь, лично увидят современных звезд, за которыми активно следят школьники в соцсетях.