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Фестиваль в Долгопрудном собрал около 3,5 тысячи гостей

12 июня в Центральном парке Победы прошел фестиваль «Подмосковье – территория дружбы». Его посетили около 3,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба фестиваля «Подмосковье – территория дружбы».

Праздник приурочили ко Дню России и провели в рамках Года единства народов России. Организатором выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке администрации Долгопрудного.

В парке работали восемь ярмарочных домиков. Гости участвовали в акции «Рисуй, Россия!», расписывали матрешек, делали брелоки, браслеты и венки, осваивали лоскутное шитье, создавали куклу «Россияночку» и вязали «Полотно Счастья».

Отдельные площадки подготовили региональное отделение ассамблеи народов России, Ассоциация ветеранов СВО Долгопрудного, Ассоциация многодетных семей и проект «Клубочек». Посетителям показали казачьи костюмы, волонтерскую продукцию для передовой и мастер-классы по плетению маскировочных изделий.

На главной сцене прошла программа «О России с любовью». Молодые активисты читали патриотические стихи, жители участвовали в акции «Хоровод единства», а волонтеры раздавали флаги России в рамках акции «Российский триколор».

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