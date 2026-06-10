Фестиваль «У Троицы» пройдет в Сергиевом Посаде с 12 июня

Международный театральный фестиваль «У Троицы» пройдет в Сергиевом Посаде с 12 по 21 июня на площадках «Театрального ковчега в Дубраве». В этом году в нем примут участие 19 коллективов из разных регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединит театры из Челябинска, Перми, Владимира, Липецка, а также Камчатки и Сахалина. За 12 лет существования проекта зрителям представили более 170 спектаклей. Концепция остается неизменной — через постановки организаторы стремятся передать историю России, показывая как масштабные события, так и повседневную жизнь людей разных эпох.

В программе этого года — классика и современная драматургия: произведения Островского и Чехова, а также авторские работы. Зрители смогут увидеть камерные спектакли, крупные постановки и экспериментальные проекты с новаторским подходом.

Во время фестиваля будет работать жюри из авторитетных экспертов в области театра и представителей творческих союзов. Традиционно пройдет конкурс на приз зрительских симпатий. Билеты доступны на официальном сайте «Театрального ковчега в Дубраве».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.