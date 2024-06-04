Фестиваль творчества «Детство» завершился в Солнечногорске

IV детский фестиваль творчества «Детство» прошел в МАУК «Андреевка» в Солнечногорске. Развлекательные активности на любой вкус создали атмосферу праздника. Кульминацией стал творческий конкурс с популярными артистами в жюри, сообщается на сайте администрации горокруга.

На пространстве фестиваля развернулись площадки с играми и мастер-классами, викторинами, аквагримом, ярмаркой ручных изделий, обучением от школы программирования, консультациями педиатра, фотозоной с героями мультфильма. Яркими событиями были шоу мыльных пузырей, праздник красок Холи и конкурс «Ингредиенты для варенья» со сладкими призами и сертификатами от спонсора. БФ «Важные люди» организовал сбор средств для подопечного.

В конкурсе «Детство» участвовали детские коллективы и исполнители. Они показали свое мастерство в хореографии, вокале, театральном и оригинальном жанрах. Среди жюри были солистка ансамбля «Русская песня» Наталья Морозова и участник «Голос. Дети» Максим Путин. Победителей наградили медалями и дипломами.

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