Фестиваль «Три Спаса» в Чехове собрал более 700 гостей

Фестиваль «Три Спаса» в Мелихово — это культурное событие, которое уже на протяжении 10 лет проводится в музее-усадьбе А. П. Чехова и посвящено традициям празднования трех спасов: Медового, Яблочного и Орехового. В этом году фестиваль посетили более 700 гостей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Посетителей ожидала насыщенная программа: концерт оркестра народных инструментов «Русские узоры» и выступление певицы Карины Мостовой. Кроме того, для участников были организованы мастер-классы, экскурсии и познавательные прогулки, а также турнир по яблочным шашкам. Впервые на фестивале прошла выставка плодов мелиховского огорода «Юг Франции».

Фольклорист Илья Ахрамеев в сотрудничестве с живым музеем народных искусств познакомил гостей с забытыми народными играми и забавами. Ярмарка народных промыслов привлекла мастеров со всего Подмосковья, которые представили широкий ассортимент изделий ручной работы.

Театральные постановки также заняли свое привычное место в программе фестиваля. На этот раз театр «Чеховская студия» порадовал зрителей миниатюрами, основанными на произведениях А. П. Чехова.

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