Фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 14 сентября

Жителей и гостей столицы всех возрастов объединит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Он пройдет с 1 августа по 14 сентября, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках, в том числе в ЦВЗ «Манеж», парке «Зарядье», «Музеоне», Гостином дворе, спорткомплексе «Лужники». Впервые фестиваль состоится на ВДНХ, в парке 50-летия Октября и на кинозаводе «Москино».

«Территория будущего. Москва 2030» вовлекает молодежь в диалог с городом и обучает их навыкам, которые будут востребованы в экономике будущего. В том числе на мероприятии будут использоваться мультимедийные инсталляции, игровые механики, VR-технологии, 3D-голограммы и так далее.

Гости форума увидят современные технические решения, которыми уже успешно пользуются москвичи. Они примут участие в иммерсивных шоу, интерактивных мероприятиях, дискуссиях и образовательных лекциях. Почувствовать себя киберспортсменом или инженером может любой желающий.