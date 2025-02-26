Фестиваль театральных коллективов и детский конкурс пройдут в Одинцовском округе

С 28 февраля по 9 марта в театральном центре «Жаворонки» при поддержке комитета по культуре администрации Одинцовского округа пройдут XI окружной открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Взмах крыла» и VII Окружной открытый детский театральный конкурс «Наш дебют». В рамках фестиваля и конкурса состоятся порядка 20 спектаклей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль молодежных театральных коллективов «Взмах крыла» — это проект, в котором на безвозмездной основе любой творческий коллектив может выступить на сцене, обменяться творческим опытом, расширить свои культурные связи с другими коллективами, показать свои работы новым зрителям. Автор идеи фестиваля «Взмах крыла» — руководитель молодежного музыкально-драматического театра «Крылья» Ольга Кобецкая. За 11 лет существования фестиваля на его площадке выступило множество творческих коллективов из России и зарубежья. В составе оргкомитета и художественного совета — известные деятели культуры и искусства РФ.

Открытый детский театральный конкурс «Наш дебют» проводится в рамках Открытого окружного фестиваля молодежных театральных коллективов «Взмах крыла». Конкурс «Наш дебют» существует с декабря 2018 года. Его учредителем является МБУК КДТ «Театральный центр «Жаворонки». Цель детского театрального конкурса — объединение на одной площадке коллективов, увлеченных театральным искусством, предоставление возможности реализовать творческий потенциал перед зрительской аудиторией, популяризации театрального искусства как важного средства воспитания детей и подростков, создание единого центра театрального детского творчества, предоставление возможности общения и обмена опытом между коллективами.

Оценивать работу юных актеров будет жюри в составе артиста театра и кино, педагога кафедры режиссуры и мастерства актера МГИК Дениса Давыдова; актрисы МХТ им. Чехова, доцента кафедры режиссуры и мастерства актера МГИК Татьяны Розовой; актера, режиссера и художественного руководителя молодежного театра «КРУГ-2» Андрея Ведмецкого; актера, режиссера, преподавателя по актерскому мастерству Ваче Оганджаняна.

Председатель жюри: Ольга Сенаторова — генеральный директор творческо-координационного центра «ТЕАТР-ИНФОРМ», театральный критик и аналитик театра, член правления международного театрального фестивального союза, лауреат Всероссийского проекта «Профессиональная команда страны», лауреат Премии имени П. И. Бажанова, дважды дипломант Премии С. Дягилева, обладатель Почетного знака «Благодарю» губернатора Московской области, автор проектов и программный директор ряда крупных театральных фестивалей России.

Подробная информация и билеты на официальном сайте мероприятия.

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