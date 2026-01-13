Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» в Зарайске собрал 18 тысяч гостей

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» прошел в Зарайске с 17 ноября 2025 по 9 января 2026 года и привлек 18 тысяч посетителей со всей России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «Перезагрузка» третий год подряд становится одним из ключевых культурных событий Подмосковья. В этом году его посетили известные художники, галеристы, блогеры, звезды театра и кино, а также представители бизнеса и власти.

В рамках фестиваля прошли три выставки современного искусства: «Дом от погреба до чердака» в арт-пространстве «ЦЕХЪ», «Вино из одуванчиков» и «Наличники Зарайска» в доме поэта Григория Мачтета. На фасаде «ЦЕХЪ» появился стрит-арт объект художника Napasio. Среди участников выставок — Ирина Корина, Леонид Тишков, Владимир Абих, Настя Миро, Роман Мокров, Михаил Рубанков, Евгения Болюх и другие. Кураторы проектов — Михаил Левин и Аксана Прутцкова.

Особое внимание уделили вовлечению гостей: посетители делились историями о любимых местах Зарайска, которые стали частью экспозиции и городской карты памяти. Впервые в городе открылась арт-резиденция, объединившая художников и местных жителей. Из 120 заявок выбрали восемь участников, которые месяц изучали город и создали работы для выставки в Доме Мачтета.

В рамках фестиваля провели 52 бесплатных мастер-класса для всей семьи, премьеру спектакля и лекции ведущих экспертов в сфере современного искусства. В Рождество в «ЦЕХЪ» состоялись фортепианный концерт Дмитрия Устинова и Рождественский бал.

По словам кураторов, фестиваль стал площадкой для диалога и творческого обмена, а Зарайск подтвердил статус нового центра современного искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.