Фестиваль «Славянское подворье» в Подольске собрал более 50 тыс человек

В текущем году областной фестиваль народного творчества «Славянское подворье» в Дубровицах вновь подтвердил свой статус главного культурного события Подмосковья. Праздник собрал более 50 тыс. человек. Глава городского округа Григорий Артамонов отметил, что это показатель того, что интерес к традициям русского народа и истории страны только растет, сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль подарил всем гостям атмосферу единства и радости: яркие выступления коллективов, интересные мастер-классы, богатая ярмарка народных промыслов, тематические подворья, фермерские угощения и уникальные экспозиции. Особое внимание в этом году было уделено сохранению исторической памяти — площадка Центрального архива МО РФ позволила каждому прикоснуться к подвигу наших героев.

Татьяна Куртукова исполнила на сцене «Славянского подворья» свои хиты. Прозвучали известные многим «Ромашка-василек», «Одного» и хит «Матушка-земля».

«Выражаю благодарность министерству культуры и туризма Московской области, нашим городам-побратимам, участникам, в том числе представителям учреждений культуры, фермерам, мастерам. Благодаря вам «Славянское подворье» стало по-настоящему масштабным и душевным праздником, который объединяет поколения. Уверен, что он и дальше будет радовать жителей и гостей Подольска!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Фестиваль «Славянское подворье» прошел 30 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.